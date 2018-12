La “Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Eno-Agro-Alimentare della provincia di Caserta” in programma da venerdì 9 a domenica 11 novembre a Santa Maria a Vico è rinviata di due settimane. L’evento si terrà da venerdì 23 a domenica 25 novembre, sempre in piazza Aragona. La decisione è stata presa alla luce del maltempo dei giorni scorsi. «La nostra macchina organizzativa – spiega il presidente di Asso Artigiani Imprese Caserta, Nicola De Lucia – era pronta. Ma alcune delle aziende che avrebbero dovuto partecipare hanno subito danni. Così, visto che ci teniamo alla presenza di tutti, abbiamo optato per questo piccolo rinvio. Solo facendo sistema possiamo perseguire il progetto di avviare un sistema di rete e di sviluppo che proietti l’imprenditoria artigiana, l’economia, la cultura, il turismo di Terra di Lavoro in una prospettiva di internazionalizzazione».

La Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Eno-Agro-Alimentare della provincia di Caserta, organizzata da Asso Artigiani Imprese Caserta, si terrà in piazza Aragona. L’evento sarà realizzato con il sostegno e la collaborazione dell’Assessorato all’Agricoltura – Direzione generale Politiche agricole e forestali della Regione Campania, della Provincia di Caserta, con il patrocinio dei Comuni di Arienzo, Cervino, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico ed insieme all’Unpli Caserta, al Corpo consolare di Napoli, all’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, al Club Rotary “Maddaloni – Valle di Suessola”. Sono previste giornate di studio, seminari, mostre ed incontri.

In questo ambito rientra anche la promozione e l’organizzazione di azioni di promozione divulgativa a sostegno del Marchio d’Area “Valle di Suessola”, cui hanno aderito, oltre alle istituzioni già elencate in precedenza, anche l’Istituto “Enrico Mattei” e l’Iss “Galileo Ferraris” di Caserta, l’Iss “Aldo Moro” di Montesarchio (Benevento), l’Ic “Galileo Galilei” di Arienzo, l’Ic “Francesco Gesuè” di San Felice a Cancello, Copagi Campania, Cia, Claai, Cgil Caserta, Cisl Caserta, Uil Caserta, Ugl Caserta, Federconsumatori Caserta, Unione Consumatori Caserta, Lipu, Endas, Slow Food, Uildm di Caserta, le Pro loco Arienzo, Cervino, Messercola-Forchia, San Felice a Cancello, Botteghino, Cancello Scalo e Santa Maria a Vico, le associazioni “Solidarietà cervinese” di Cervino, “Sant’Anna Valle di Suessola” di Santa Maria a Vico ed “Insieme” di San Felice a Cancello.