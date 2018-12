La Festa del Cioccolato – Chocolate Days fa tappa a Caserta dal 30 novembre al 2 dicembre. I dettagli dell’evento sono stati presentati nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Carlo Marino e dell’assessore alla programmazione dello sviluppo produttivo della città e agli eventi Emiliano Casale. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà in piazza Gramsci – Viale Douhet (nei pressi della Reggia di Caserta). La manifestazione itinerante, nata tre anni fa, grazie all’impegno del Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane, presieduta da Gianfranco Ferrigno, presenta un programma ricco e articolato.

Si parte venerdì 30 novembre con i primi due “dolci” appuntamenti dell’evento. Il primo è quello in agenda alle ore 10.30 ed è dedicato ai più piccoli.

Si tratta del “Baby Chocolab: i biscotti al cioccolato”: per l’occasione gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Veronelli” di San Prisco, guidati dalla docente Giovanna Vetromile, si occuperanno del laboratorio con gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 18, i riflettori saranno puntati tutti su “La Polacca al cioccolato”: il pasticciere Enrico Mungiguerra svelerà alcuni segreti del tipico e antico dolce aversano, creato dalla sua famiglia. Sabato 1 dicembre, al mattino, si svolgerà un altro laboratorio dedicato alla preparazione dei biscotti al cioccolato per gli alunni delle scuole casertane, guidati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Veronelli”, che poi saranno protagonisti anche nel pomeriggio. Alle ore 18 infatti è in programma l’appuntamento con la “Torta Apple Ciock”, con Mario Pentoniero che ne illustrerà i dettagli e sarà presentato l’abbinamento con il celebre vino “Pallagrello” della Cantina Di Lisandro. Sempre sabato, alle ore 19, ci sarà un altro interessante incontro con la famosa cioccolatiera Anna Chiavazzo: “Dolci donne di storia” è il titolo dell’appuntamento che accenderà i riflettori sui cioccolatini con il marchio della Reggia di Caserta, creati recentemente dalla maestra artigiana.

Domenica 2 dicembre, invece, spazio all’originalità, con il laboratorio a cura dell’Istituto Alberghiero “Veronelli” che presenterà una ricetta particolare, un piatto salato a base di cioccolato: “Ravioli al cioccolato con zucca e crema di parmigiano”. Anche in questo caso sarà proposto l’abbinamento con il “Pallagrello”.

Per tre giorni i maestri cioccolatieri, provenienti da Campania, Sicilia, Calabria, Lombardia e Lazio, saranno a disposizione dei visitatori dalle ore 10 alle 22. Inoltre, all’interno del villaggio ci sarà uno spazio dedicato alla cioccoterapia viso, a cura di La Collina Hotel & SPA, mentre nelle giornate di sabato e domenica ci sarà un’area con l’animazione per i più piccoli a cura de “L’Isola che non c’è”.