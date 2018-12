Si è tenuta presso la sala convegni dell’hotel Midi di Lagonegro (Potenza) la cerimonia di premiazione della Quarta Edizione del Concorso Nazionale di Poesia in Vernacolo intitolato ai poeti lucani Carlo e Antonio Tortorella. Tra i sei vincitori selezionati su circa cento provenienti da tutta Italia, il casertano Nando Silvestri, docente di economia e pubblicista, con la poesia in dialetto napoletano dal titolo “Sole Janco”. Il componimento del casertano si è distinto per “il valore morale espresso attraverso amare considerazioni sull’umanità e le sue ipocrisie condotte per immagini incisive ed icastiche”. Questo il giudizio del presidente della giuria (costituita da scrittori, giornalisti, saggisti ed intellettuali), professoressa Patrizia Del Puente, ordinario di Glottologia presso l’Università degli Studi della Basilicata. Va segnalato che la professoressa Del Puente, esponente di spicco dell’ Istituto Italiano di Cultura a Zurigo e del Centro Internazionale di Dialettologia aveva già premiato Silvestri nella scorsa Edizione del “Premio Tortorella” (dicembre 2017) dando lustro alla poesia “Comme 0’Viento”, pubblicata di recente, unitamente ad altri lavori dell’autore in un’antologia edita da Kimerik dal titolo “Granelli di Parole”. La cerimonia di premiazione si è svolta con il patrocinio delle istituzioni regionali della Basilicata e dell’Associazione Culturale “Castagna” presieduta dall’avvocato Milena Falabella, impegnata un una pervicace operazione di valorizzazione dei beni culturali lucani inserita nella manifestazione “Matera 2019”. Si precisa, infine, che la poesia in oggetto, premiata a Lagonegro ha incontrato l’apprezzamento e le lodi della professoressa Adriana Russo, rutilante e faconda intellettuale casertana, pronipote dell’immenso Luigi Pirandello.