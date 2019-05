Nel pomeriggio di ieri 23 maggio presso la sala convegni dell’Hotel Europa in via Roma a Caserta, l’ultima tappa del tour in Campania che il Prof. Raimondo Pasquino (candidato alle Europee 2019 con +Europa, capolista nella circoscrizione Italia Meridionale) ed il deputato e cofondatore di +Europa nonché presidente del Centro Democratico Bruno Tabacci hanno svolto per chiudere la campagna elettorale.Ad aprire i lavori è stata l’Avv. Drusilla De Nicola neo segretaria cittadina di Centro Democratico a Caserta, che ha esortato la numerosissima platea dei presenti a supportare il progetto di +Europa recandosi alle urne il 26 maggio 2019.A prendere poi la parola è stato il Dott. Pasquale Corvino, (in foto) segretario cittadino uscente di Centro Democratico che ha portato il suo saluto all’On. Tabacci e alla platea dei presenti, ricordando anche i successi comunali che il partito ha ottenuto alle scorse amministrative e dando l’augurio ed il sostegno alla nuova segretaria cittadina di CD a Caserta.Ad intervenire sono stati poi l’On. Bruno Tabacci, l’Avv. Giuseppina Piccirillo (componente assemblea nazionale +Europa), l’Ing. Giuseppe Riccio (segretario provinciale CD e componente assemblea nazionale +Europa), la dr.a Chiara Marciani (Assessore Regione Campania), l’On. Angelo Sanza (vice presidente nazionale CD e componente della direzione nazionale +Europa), il Prof. Raimondo Pasquino e gli altri candidati di +Europa nella circoscrizione Italia Meridionale.La tappa in quel di Caserta è stata un’ importante occasione per fare il punto della situazione su quelli che sono i punti programmatici di +Europa e su quelle che sono le istanze che provengono dei cittadini.