Il Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Universo Humanitas Soccorso Italia ha organizzato il Gran Galà della Solidarietà. La manifestazione, di carattere internazionale, si svolgerà alle ore 19.30 di martedì 3 dicembre presso il teatro Augusteo di Salerno.

Il presidente e fondatore Humanitas Roberto Schiavone di Favignana spiega: “Nel corso della manifestazione verranno consegnati i premi ‘Cuore d’Oro’, ‘Gran Croce d’Oro al Merito Sociale’ e ‘L’Angelo della Solidarietà’ per attribuire valore speciale di riconoscenza a quanti, giorno dopo giorno, con impegno e sacrificio si adoperano per riuscire a soddisfare i bisogni e le esigenze di chi vice in situazioni disagiate”.

Di seguito l’elenco dei premiati suddivisi per categorie:

Cuore d’Oro – Rafael Andujar y Vilghes (economista); Tonino Boccadamo (imprenditore); mons. Paolo Cartolari (docente diritto canonico); Claudia Conte (attrice e scrittrice); Antonio De Iesu (Prefetto, Vice Capo Polizia di Stato); Giuseppe Di Benedetto (cardiochirurgo); Gen. Emanuele Franciulli (direttore regionale Vigili del Fuoco Basilicata); Antonio Galderisi (parroco chiesa Santa Maria a Mare di Salerno); Filomena Lamberti (testimonial Linearosa-Spaziodonna); Marco Limoncelli (presidente Banco Preziosi nazionale e Cooperfin); Fabrizio Mechi (Rettore-Presidente Accademia Internazionale Mauriziana); Thomas Molendini (presidente INFC Holding Ltd); Luigi Moretti (Arcivescovo emerito Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno); Vincenzo Palmieri (presidente Istituto Nazionale Pedagogia Familiare); dott. Calogero Di Carlo; Rita Romano (direttrice Casa Circondariale Salerno); Iside Russo (presidente Corte d’Appello Salerno); Francesco Solimene (cardiologo); Giovanna Solimene (imprenditrice); Domenico Verrengia (Centri Medici Verrengia Salerno); Rosa Zampetti (sociologia, dirigente Asl Salerno); ing. Francesco Terrone; dott. Giacomo Mannino.Gran Croce d’Oro al Merito Sociale – Matteo Casale (presidente emerito Corte d’Appello Salerno); Lucia Castaniere (antropologa); S.A.R. Thorbjorn Paternò Castello (Sovrano, Principe Gran Maestro Cavalieri di Malta O.S.J.); Gen. Luciano Garofano (già comandante Ris Parma); Gerarda Maria Pantalone (Prefetto di Roma); Aurelio Tommasetti (rettore emerito Università degli Studi di Salerno); alla memoria: Bruno Bove.

L’Angelo della Solidarietà – Colonnello Giuseppe Zizzari; Vincenzo Mallamaci (cardiologo e missionario, fondatore e presidente associazione internazionale Onlus E ti porto in Africa); Filomena Bianco (segretaria generale associazione internazionale Onlus E ti porto in Africa); Colonnello Amedeo Gerardo Cristofaro; dott.ssa Alessia Camplone; giudice Mariangela Ranieri.

Al termine della cerimonia ‘Gran Galà della Solidarietà’ si esibirà l’artista Francesca Maresca