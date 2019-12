CAPUA (Raffaele Raimondo) – Bella notizia dall’Ufficio-Stampa del teatro Ricciardi. La Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco è in scena– domenica 15 dicembre alle ore 11,00 – con il nuovo spettacolo “Festa di Natale”. Lo show è il secondo appuntamento con la rassegna “A teatro con mamma e papà”, un cartellone organizzato e promosso grazie alla collaborazione tra il direttore artistico Roberta Sandias e il Ricciardi.

“Sono molto felice di essere giunto alla V edizione di un rassegna ricca di emozioni per tutti – confessa il padrone di casa Ricciardi Gianmaria Modugno – la domenica mattina quando arrivano i bambini il teatro si riempie di magia, è una strana sensazione che provo ogni volta. Mi diverte lo stupore sulle facce di chi è abituato alla freddezza degli iPad e per la prima volta sente il calore delle scene. Mi piace accogliere le famiglie come se venissero a trovarmi a casa e consegno i biglietti esclusivamente nelle mani dei bambini perché “sotto sotto” sono loro ad accompagnare i genitori, che si divertono più dei figli”.

Le storie irresistibili ed indimenticabili appartenenti alla tradizione natalizia sono da sempre i momenti speciali dedicati ai più piccoli. La trama allegra e divertente porterà tutto il pubblico nel magico mondo della fantasia senza dimenticare i buoni sentimenti che trionfano sempre. Topolino, Pippo, Paperino e Pluto con i loro amici più cari sono i protagonisti di questo show che insegna l’importanza di aprire il nostro cuore al vero spirito del Natale. Le comiche avventure del caro vecchio Paperino, che con la solita testardaggine cerca di resistere alle gioie della stagione natalizia, e le risate con Topolino&friends diventano momenti di formazione perchè contribuiscono ad imparare un’importantissima lezione sul potere dell’amicizia. Il fascino della messa in scena, grazie alla presenza di personaggi noti a tutti i bambini, diventa reale accompagnata dall’emozione di celebrare il Natale insieme agli amici più amati della Disney. Costo del biglietto 7 euro. Per info e tel: www.teatroricciardi.it 0823 963874